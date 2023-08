Il leader nordcoreano ha chiesto di mantenere una "forza militare schiacciante" in modo che le forze dei "nemici" vengano "annientate" in caso di attacco

Aumentare la produzione di munizioni, di missili. E' l'ordine arrivato dal leader nordcoreano Kim Jong Un per "far fronte a qualsiasi conflitto in qualsiasi momento". Kim ha sollecitato un "aumento urgente" della produzione di munizioni in modo che l'esercito sia sempre pronto, possa "impedire ai nemici" di usare i loro eserciti contro il Paese, e ha chiesto di mantenere una "forza militare schiacciante" in modo che le forze dei "nemici" vengano "annientate" in caso di attacco. Parole che arrivano mentre Stati Uniti e Corea del Sud si preparano a manovre militari congiunte.

"Il livello qualitativo dei preparativi bellici dipende dallo sviluppo dell'industria delle munizioni e l'industria ha una responsabilità molto importante nell'accelerazione dei preparativi bellici", ha detto il leader nordcoreano, secondo quanto riporta l'agenzia Kcna dopo una visita di Kim a siti dell'industria militare.

Si tratta di un compito "molto urgente" per rifornire le unità in prima linea, ha detto dopo che nei giorni scorsi aveva chiesto all'esercito di intensificare i preparativi per una guerra offensiva che consenta di neutralizzare "qualsiasi forma di attacco in un colpo solo".