Corea del Nord, Kim testa missili e avverte Usa e Seul

Il lancio prima dell'avvio di esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti. Obiettivo è avere "marinai in grado di condurre una missione di attacco in una guerra reale"

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha assistito al lancio di "missili da crociera strategici" durante un'esercitazione in occasione di una visita a un'unità navale dell'esercito nordcoreano. Lo ha riferito l'agenzia Kcna, secondo cui i lanci effettuati da un pattugliatore hanno avuto successo e sono stati condotti "senza neanche un errore". Obiettivo del test, affermano, è avere "marinai in grado di condurre una missione di attacco in una guerra reale". Secondo i militari sudcoreani, ha riportato l'agenzia sudcoreana Yonhap, buona parte dell'annuncio arrivato da Pyongyang è "esagerato e differente dai fatti".

Le notizie dalla Corea del Nord sono arrivate prima dell'avvio di esercitazioni militari congiunte di Corea del Sud e Stati Uniti, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di difesa e risposta dell'alleanza, e gli osservatori considerano il test una risposta alle manovre. Venerdì scorso il vertice di Camp David tra il presidente americano Joe Biden, il sudcoreano Yoon Suk Yeol e il premier giapponese Fumio Kishida si è concluso con l'impegno dei tre Paesi a rafforzare la cooperazione nel settore della difesa. Stamani Yoon ha auspicato che questa cooperazione trilaterale contribuisca a ridurre il "rischio di provocazioni nordcoreane".