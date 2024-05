Cosa c’è dietro le rivolte in Nuova Caledonia? - Ascolta

Cosa è successo e cosa c'è davvero dietro le rivolte scoppiate in Nuova Caledonia, nuovo "incubo" di Macron, vero e proprio paradiso nel cuore del pacifico che fa capo alla Francia. L' ex colonia francese in Oceania, sembra stia tornando alla normalità. Le violenze sembrerebbero essersi concluse e il Paese potrebbe tornare sulla via del dialogo con Parigi. Ma come sono esplose le ultime rivolte che hanno costretto il presidente Francese a recarsi direttamente nell'arcipelago per riportare l'ordine pubblico. La miccia è stata accesa dopo una proposta di riforma costituzionale, sostenuta dai legislatori francesi di vari schieramenti, volta ad aumentare il numero di cittadini non autoctoni autorizzati a votare alle elezioni del Congresso, cioè l'organo legislativo locale.