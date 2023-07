Crimea, russi in coda per andare in vacanza al mare

Come se niente fosse, i russi si sono messi in coda per raggiungere le località turistiche della Crimea. Un ingorgo di 13 chilometri si è formato sul lato russo del Ponte di Kerch che connette la penisola ucraina occupata dal 2014 dalla Russia. Dopo lo stop ai voli per ragioni di sicurezza, dalla Russia è possibile raggiungere la Crimea solo in auto o in treno.

Corsa dei russi all'acquisto di case a Mariupol

I russi stanno inoltre acquistando case a Mariupol, dopo che le forze militari russe hanno iniziato l'opera di ricostruzione della città devastata durante l'assedio. Città che, secondo i media russi, "sta tornando alla vita". Affacciata sul mare, sembra essere "un buon investimento", come testimoniano alcuni compratori, incuranti dell'occupazione e della guerra in corso. I russi vedono un futuro roseo di turismo e boom immobiliare. "La guerra non durerà per sempre", spiega uno degli acquirenti.