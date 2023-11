"Sicuramente questa gita è stata più economica di un viaggio a Londra". Così su TikToc Roxanne Balciunas, donna inglese di Sheffield ha raccontato, scontrini e biglietti alla mano, il suo viaggio low cost di 24 ore con i figli Cherry e Tayo, di 6 e 14, a Pisa.

Un'avventura tutta last minute che ha compreso il volo da Manchester, una notte in hotel, visita alla torre pendente e alle bellezze artistiche della città, la pizza "più buona che mio figlio abbia mai mangiato", gelati e un giro anche in un negozio di souvenir per acquistare qualche ricordo da portare a casa prima di ripartire. Il tutto per la modica cifra di 350 sterline (circa 400 euro).

"Un'alternativa - assicura entusiasta Roxanne - più economica rispetto ad una giornata fuori casa. Se fossimo andati in un parco a tema avremmo speso un paio di centinaia di sterline al giorno compreso cibo, viaggio e biglietti. Sicuramente questa gita - dice sponsorizzando l'idea sul web - è stata più economica di un viaggio a Londra".