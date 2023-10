"Gaga": i nipotini chiamano Camilla con questo nomignolo, "ma non come la cantante. Forse, come... 'matta'", racconta al Daily Mail la regina. Ma, se per i piccoli principi del Galles, George, Charlotte e Louis, re Carlo è "Grampa Wales", "per loro io sono 'Gaga' - ha confessato la sovrana - Niente a che vedere con la cantante, naturalmente. Ma non so se mi chiamano così perché pensano davvero che io sia un po’ matta. Tuttavia, lo trovo divertente e soprattutto dolce".

Da Lillibet a Wombat: i soprannomi dei Reali

I nickname a corte non sono mai mancati: "Lilibet", per esempio, era quello - poi diventato iconico - della piccola Elisabetta, nato perché, da bambina, la regina non sapeva pronunciare il proprio nome. Ma aveva anche il soprannome di "cabbage" (cavolo) e di "sausage" (salsiccia): sembra che così, infatti, la chiamasse spesso il marito Filippo.

"Babykins" (piccola bimba) è invece il soprannome utilizzato da William per chiamare la moglie Kate, così come risulta da un'intercettazione telefonica di qualche anno fa. Ma per il principe di Galles, la moglie è anche "Cath" (abbreviazione di Catherine), che da piccola è stata anche "Squeak", come il nome di uno dei suoi porcellini d'India. L'altro si chiamava "Pip", come Pippa, il nome della sorella di Kate.

Meno tenero, comunque, il nomignolo dato dalla futura regina a William: per lei è "baldy" (calvo) o il poco virile "babe" (bambino). Meglio a questo punto se avesse continuato a chiamarlo "wombat" (vombato), così come facevano i suoi genitori Carlo e Diana. A due anni, infatti, gli attribuirono il nick del simpatico marsupiale dopo il viaggio in famiglia in Australia. "E' un animale locale e mi hanno chiamato così - ha raccontato William - Non so perché, non credo proprio di assomigliargli".