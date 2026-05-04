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Dazi Trump: Della Valle (M5S) accusa l'Ue di "prendere schiaffi" senza reagire

L'europarlamentare M5S Della Valle critica l'Ue per la remissività sui dazi voluti da Donald Trump su auto e camion, chiedendo una reazione più forte contro le tariffe.

L'eurodeputato del M5S Danilo Della Valle - Foto M5S
L'eurodeputato del M5S Danilo Della Valle - Foto M5S
04 maggio 2026 | 17.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo atteggiamento remissivo non paga - aggiunge - anzi è un invito a nozze per Trump, che continua a trattarci come se fossimo una sua colonia. Questo copione lo abbiamo visto a Gaza, in Libano, in Venezuela, sulle spese militari, sul costo dell’energia, sulla webtax e la minimum tax: non c’è un singolo dossier in cui gli Stati Uniti non abbiano dettato l’agenda all’Ue".

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"Se la presidente della Commissione Europea non è in grado di farsi rispettare, allora forse è meglio che si faccia da parte. I cittadini non possono pagare il conto di leader sottomessi", conclude.

 

 

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dazi auto Danilo Della Valle Ursula von der Leyen Donald Trump dazi Trump
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