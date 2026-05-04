Dazi Trump: Della Valle (M5S) accusa l'Ue di "prendere schiaffi" senza reagire

"Questo atteggiamento remissivo non paga - aggiunge - anzi è un invito a nozze per Trump, che continua a trattarci come se fossimo una sua colonia. Questo copione lo abbiamo visto a Gaza, in Libano, in Venezuela, sulle spese militari, sul costo dell’energia, sulla webtax e la minimum tax: non c’è un singolo dossier in cui gli Stati Uniti non abbiano dettato l’agenda all’Ue".

"Se la presidente della Commissione Europea non è in grado di farsi rispettare, allora forse è meglio che si faccia da parte. I cittadini non possono pagare il conto di leader sottomessi", conclude.