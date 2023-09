La richiesta di danni è per 250 milioni di dollari

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi figli adulti sono stati accusati di frode. Il giudice della Corte Suprema di New York, Arthur Engoron, ha stabilito che Trump è responsabile di frode, nell'ambito del procedimento civile intentato dalla procuratrice generale Letitia James contro l'ex presidente.

L'ex presidente avrebbe commesso frodi per anni mentre costruiva l’impero immobiliare che lo ha catapultato alla fama e alla Casa Bianca, fornendo per circa un decennio false informazioni finanziarie gonfiando il valore degli asset fino a 3,6 miliardi di dollari nei confronti di banche e assicurazioni. Il giudice ha anche respinto la richiesta di Trump di archiviare il procedimento giudiziario. La richiesta di danni è per 250 milioni di dollari. Il processo potrebbe durare fino a dicembre.