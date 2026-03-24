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Trump e la domanda senza senso: "Chi avrebbe vinto il combattimento tra me ed Elvis?"

Lo 'show' del presidente nella visita a Graceland

Donald Trump a Graceland
Donald Trump a Graceland
24 marzo 2026 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dite che avrei potuto sconfiggere Elvis in un combattimento?". È la domanda che il presidente americano Donald Trump ha rivolto ai membri dello staff di Graceland, la storica villa di Elvis Presley a Memphis, Tennessee, durante la sua visita. La guida stava raccontando a Trump della passione del cantante per il karate, in cui deteneva due cinture nere di ottavo grado. Alla domanda, un dipendente ha risposto: "Non lo so, forse sì. Penso che lui sarebbe stato abbastanza rispettoso da lasciarla vincere".

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Secondo quanto riportato dalla Cnn, negli Stati Uniti – soprattutto tra i sostenitori Maga – circola una credenza errata secondo cui Trump sarebbe esperto di arti marziali o avrebbe un passato da combattente, alimentata anche dalla sua passione per le arti marziali miste (Ufc) e le sue apparizioni agli eventi Wwe. In realtà, il presidente ha seguito solo un breve addestramento di wrestling alla New York Military Academy negli anni Sessanta. Il suo unico "riconoscimento" in arti marziali è una cintura nera onoraria di nono grado (9° dan) di taekwondo, conferitagli nel novembre 2021 da Lee Dong-sup, presidente del Kukkiwon, la sede mondiale del taekwondo in Corea del Sud. La cerimonia si è svolta a Mar-a-Lago e il conferimento della cintura è stato un gesto simbolico per riconoscere il sostegno di Trump alla comunità delle arti marziali e alla cultura coreana.

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