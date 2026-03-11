"Voglio fare una previsione. Presto correrai per un incarico politico, hai il mio completo e totale endorsement". Donald Trump lancia la carriera politica di Jake Paul. Lo youtuber e pugile sale sul palco del comizio che il presidente degli Stati Uniti tiene in Kentucky. "Questo mio amico è un pugile, è un duro, ha una fidanzata bellissima che è campionessa olimpica", dice Trump elogiando Paul e facendo riferimento a Jutta Leerdam, la stella olandese del pattinaggio velocità. "Jake ha gli attributi, nell'ultimo incontro" contro Anthony Joshua "ha finito con una mascella rotta. Non è stato un grande incontro, ma lui è un duro...", dice Trump. Quindi la previsione: "Presto correrai per un incarico politico".