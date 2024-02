"La morte improvvisa di Alexei Navalny mi fa sempre più pensare a quello che succedendo nel nostro Paese". Donald Trump rompe il silenzio sulla morte dell'oppositore russo con un post in cui non c'è nessun riferimento o critica a Vladimir Putin, come hanno fatto tutti i leader del mondo libero, usa la giustificazione ufficiale di Mosca per la sua morte e ne approfitta per un attacco agli Stati Uniti a guida democratica, con un chiaro riferimento ai processi contro di lui definiti corrotti.

"E' una lenta, ma stabile, progressione con politici corrotti di estrema sinistra, procuratori e giudici che ci portano sul cammino della distruzione - scrive ancora l'ex presidente - confini aperti, elezioni truccate e decisioni giudiziarie grossolanamente ingiuste stanno distruggendo l'America. Siamo una nazione in declino - conclude -una nazione in fallimento".

La colletta per Trump

Intanto, dopo la condanna da 355 milioni di dollari, arriva la 'colletta' per l'ex presidente. E' stata lanciata su GoFundMe una raccolta per aiutare Donald Trump a pagare i 355 milioni interessi che il tycoon è stato condannato a pagare nel processo per frode a New York. La raccolta online, lanciata da Elena Cardone, moglie dell'imprenditore Grant Cardone, è arrivata in poche ore a 185mila dollari, con 4mila donatori.

"Sono fermamente al fianco del presidente Donald Trump di fronte a quello che considero un trattamento ingiusto e senza precedenti - ha scritto Cardone sulla pagina di GoFundMe - le battaglie legali che deve affrontare non sono solo un attacco contro di lui, ma contro lo stesso principio di giustizia e giusto processo a cui ogni americano a diritto".

La somma totale che Trump è stato condannato a pagare è ancora più alta, se si contano anche gli 83,3 milioni di risarcimento a E.Jean Carroll, la donna che lui ha diffamato prima e dopo essere stato condannato per abusi sessuali nei suoi confronti in un camerino di un grande magazzino newyorkese.

Michael Cohen, ex avvocato e 'fixer' di Trump che si è trasformato in uno dei suoi principali accusatori, ha avvertito che questa enorme cifra che Trump si trova a dover pagare rende ancora più pericoloso un suo eventuale ritorno alla Casa Bianca. "Dobbiamo essere molto attenti a lui come possibile presidente, perché ormai è in vendita" ha detto Cohen in un'intervista, sottolineando che il tycoon "deve trovare il modo di recuperare oltre 500 milioni di dollari in breve tempo".