Sono finora sette, quattro uomini e tre donne, i giurati scelti per il processo contro a Donald Trump per il caso Stormy Daniels. E non sono stati solo i procuratori e gli avvocati dell'ex presidente ad escludere potenziali giurati tra il centinaio di potenziali giurati convocati dal tribunale di New York: una metà di loro si sono autoesclusi, dichiarando di non sentirsi imparziali nei confronti di Trump.

Quelli che sono rimasti hanno dovuto passare il severo vaglio, soprattutto dei legali di Trump che hanno presentato vecchi post sui social media o amici dei possibili giurati a dimostrazione di una non ammessa animosità nei confronti dell'ex presidente. Comunque alla fine della giornata ne sono stati scelti 7 su 12, a cui devono essere aggiunti i 6 sostituti, che dovranno comporre la giuria. Sembra quindi che verrà rispettato il calendario fissato dal giudice Juan Merchan, che prevede di completare entro la fine della settimana la selezione dei giurati, per avviare dalla prossima il processo vero e proprio.

Tra i giurati selezionati, di cui ovviamente non sono note le identità ma solo il profilo, è stato già individuato il 'foreman', vale a dire il portavoce, un uomo di mezza età, originario dell'Irlanda, che si occupa di vendite e vive a West Harlem, secondo quanto riportano i media americani. Quando gli è stato chiesto se fosse al corrente degli altri casi giudiziari di Trump ha risposto: "Ho sentito qualcosa".

La seconda giurata è una donna che lavora come infermiera oncologica in un importante ospedale newyorkese, vive nell'Upper East Side, ed ha detto che quando ha ricevuto la convocazione come potenziale giurata non aveva capito che si trattava del processo contro Trump. Il terzo è un avvocato di una corporation che si è trasferito dall'Oregon a New York cinque anni fa.

Il quarto, originario di Puerto Rico, è un consulente di It che vive nel Lower East Side ed ha detto di trovare l'ex presidente "affascinante e misterioso: entra in una stanza e provoca una reazione in un senso o in un altro, trovo questo molto interessante". La quinta giurata è l'unica che ha alzato la mano quando è stato chiesto chi fosse al corrente degli altri problemi giudiziari di Trump. "Il presidente Trump dice quello che pensa", ha detto la giurata che insegna in una scuola e vive ad Harlem.

La sesta giurata è un'informatica che lavora per la Walt Disney Company, vive a Chelsea e promette che sarà "giusta e imparziale". Il settimo è un altro avvocato di una corporation, che vive con la famiglia nell'Upper East Side, è la prima volta che partecipa ad una giuria ed afferma di aver appoggiato alcune delle politiche del presidente Trump e contrastato altre.