I due cani da caccia bianchi come la neve erano stati regalati dal leader coreano anche al presidente della Corea del sud

Due cani bianchi come la neve, due Pungsan, considerati perfetti per la caccia. Il leader nordcoreano Kim Jong Un li ha regalati al presidente russo Vladimir Putin durante la visita a Pyongyang. A riferirlo oggi, mentre Putin è ormai in Vietnam, sono i media ufficiali nordcoreani.

Precisano, come segnala l'agenzia sudcoreana Yonhap, che il primo 'incontro' tra Putin e i due cani è avvenuto subito dopo la firma del patto per una "partnership strategica globale". La Kcna ha diffuso una foto che ritrae Putin e Kim in un giardino, con i due cani all'interno di una recinzione.

Nel 2018 Kim aveva donato un cane della stessa razza all'allora presidente sudcoreano Moon Jae-in come "dono di pace".