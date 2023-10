L'attore Matthew Perry, il Chandler Bing della popolare serie 'Friends', è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Aveva 54 anni. A riportare la notizia, media Usa che hanno parlato di una chiamata con richiesta di soccorso per arresto cardiaco proveniente dall'abitazione dell'artista e del successivo ritrovamento del corpo ormai senza vita nella vasca idromassaggio. Se i motivi del decesso, avvenuto nel pomeriggio di sabato, non sono ancora stati confermati, indiscrezioni parlano di un possibile annegamento. Fonti delle forze dell'ordine hanno intanto spiegato ai media che nella casa di Perry non sono state ritrovate droghe.

Intanto arriva l'addio all'attore dall'account X ufficiale di 'Friends'. "Siamo devastati nell'apprendere della scomparsa di Matthew Perry. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro affetto va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan", si legge nel messaggio.