I server EA Sports down oggi, 13 dicembre 2023. Ma cosa è successo? E quando torneranno online i server? Come annunciato su X da EA Sports FC Direct Communication, l’account ufficiale che cura il supporto clienti sui social, questa mattina è prevista una manutenzione programmata che durerà 5 ore, a partire dalle 7 del mattino. Il periodo di inattività interesserà il gioco su tutte le piattaforme. Il motivo esatto non è stato rivelato e potrebbe avere a che fare con l'ultimo aggiornamento del titolo.

L'interruzione dei server comporta l'interruzione di molti servizi normali. Infatti, tutte le modalità di gioco che prevedono il matchmaking non funzioneranno fino al termine del periodo di inattività. Per questo motivo è importante che i giocatori siano a conoscenza degli orari, in modo da poter entrare in azione una volta ripristinata la normalità.

Tuttavia, i giocatori di EA FC 24 possono ancora divertirsi con le amichevoli locali e la Career Mode. Queste modalità non richiedono una connessione Internet attiva, quindi la manutenzione dei server non avrà alcun effetto su di esse.