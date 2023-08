Il servizio di sicurezza ucraino (Sbu) diffonde immagini e filmati del drone navale 'Sea Baby' che afferma di aver utilizzato anche per attaccare lo scorso luglio il ponte di Crimea. "Siete interessati all'aspetto dei droni (navali, Sea Surface Drones) dello Sbu? Pubblichiamo foto e video unici del 'Sea Baby'", si legge nel post rilanciato da Rbc-Ukraine. Dopo le rivelazioni delle scorse ore riportate dalla Cnn, i video mostrano i droni navali - che lo Sbu afferma di aver sviluppato - in azione in mare. Secondo Rbc-Ukraine, si tratta di "prove di addestramento". Il motto è sempre "verso la vittoria".