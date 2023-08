Ecuador, le immagini dell'omicidio di Fernando Villacidro - Video

Nel video, che potrebbe urtare la sensibilità di chi guarda, il momento in cui il candidato presidenziale Fernando Villavicencio è stato assassinato al termine di un comizio a Quito in Ecuador. Villavicencio, 59enne ex sindacalista candidato del Movimiento Construye, formazione di centro-sinistra, è stato colpito da diversi colpi alla testa ed è stato dichiarato morto subito dopo il suo ricovero in ospedale.