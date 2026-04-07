Egitto, il governo si ispira al Giappone per riforma dell'istruzione

Il governo egiziano sta portando avanti una riforma dell'istruzione attraverso attività speciali al di fuori del programma scolastico regolare, quali riunioni di classe, turni di compiti assegnati agli studenti e pulizia delle aule da parte degli studenti – pratiche che sono all'ordine del giorno nelle scuole giapponesi. Sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del decennio trascorso dalla conclusione di un partenariato educativo con il Giappone nel 2016 - riporta Jiji press - l'Egitto sta ora cercando di promuovere un cambiamento sociale più ampio attraverso l'istruzione in stile giapponese. Il 'Tokkatsu', ovvero le attività speciali, si basa sull'idea che la scuola funzioni come una piccola società. Tali attività sono pensate per promuovere l'autonomia degli studenti, le loro capacità relazionali e il senso di responsabilità civile, invitandoli a collaborare per affrontare autonomamente le diverse problematiche. Secondo quanto riferito, il presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi è rimasto colpito dalla vista dei bambini che preparavano i pranzi scolastici in una scuola elementare che ha visitato durante il suo viaggio in Giappone nel 2016. Da allora, l'adozione del Tokkatsu in Egitto ha fatto progressi.

L'istruzione in Egitto è stata tradizionalmente caratterizzata da un approccio basato sull'apprendimento mnemonico, con insegnanti che tenevano lezioni unidirezionali in aule sovraffollate. Il sistema è stato spesso criticato per non riuscire a garantire che gli studenti acquisiscano competenze accademiche di base o sviluppino abilità sociali pratiche. Nel 2016, il governo egiziano ha lanciato Vision 2030, un piano di trasformazione sociale globale volto a rafforzare la competitività internazionale e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Nell'ambito delle riforme dell'istruzione che costituiscono una parte fondamentale di questo piano, il Tokkatsu è stato effettivamente designato come iniziativa centrale. Il Giappone ha inviato istruttori e concesso prestiti tramite l’Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale. In 69 località in tutto l’Egitto sono state istituite scuole modello denominate «Scuole Egitto-Giappone», dove il sistema Tokkatsu è pienamente applicato e a ogni studente vengono forniti un banco e una sedia individuali conformi agli standard giapponesi. Il governo egiziano prevede di portare questo numero a circa 500 nei prossimi cinque anni.

Una versione semplificata del Tokkatsu, nota come “Mini Tokkatsu” e incentrata su pratiche chiave quali le riunioni di classe e la rotazione dei turni di servizio giornalieri, è stata incorporata nel programma di studi della scuola primaria e dovrebbe essere introdotta nelle scuole pubbliche di tutto il Paese. Durante un incontro tenutosi a gennaio, il ministro egiziano dell’Istruzione e della Formazione tecnica Mohamed Abdel Latif ha chiesto al ministro dell’Istruzione giapponese Yohei Matsumoto, in visita in Egitto in quel periodo, di rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale in settori quali la formazione degli insegnanti. Matsumoto ha poi dichiarato ai giornalisti che l’"esportazione" del modello educativo giapponese contribuirebbe a formare risorse umane in grado di fungere da ponte tra i due paesi. Ha inoltre espresso la sua intenzione di continuare a fornire sostegno, affermando che il Giappone avrebbe “promosso iniziative vantaggiose per entrambe le parti”.

La scuola elementare El Nasr, una normale scuola pubblica che accoglie bambini provenienti da famiglie della classe media, sorge nel quartiere residenziale di Agouza a Giza, proprio di fronte al Nilo rispetto al centro del Cairo. Il preside, Ali Al-Sanousi, descrive Tokkatsu come l'incarnazione di “un nuovo spirito improntato alla cooperazione” e di “un forte desiderio di scoprire e valorizzare i talenti individuali”. La scuola ha implementato il programma Mini Tokkatsu dal 2019. Secondo un istruttore, il programma ha aiutato gli studenti ad acquisire fiducia in se stessi e persino i bambini che in precedenza avevano problemi comportamentali ora partecipano attivamente alle attività con i compagni di classe. Tuttavia, questi risultati positivi sono stati accompagnati da sfide significative. In Egitto, le pulizie sono considerate un lavoro per le classi sociali più basse, e alcuni genitori hanno obiettato che ai propri figli venissero assegnati compiti di pulizia. A un certo punto, i funzionari del Ministero dell’Istruzione sono intervenuti ordinando la sospensione delle attività di pulizia.

Inoltre, poiché la società egiziana attribuisce un’importanza così grande ai titoli di studio formali, le iniziative che non sono direttamente collegate agli esami di ammissione vengono spesso ignorate o prese alla leggera. Affinché Tokkatsu abbia successo in Egitto, gli adulti che circondano i bambini, inclusi insegnanti e genitori, devono comprenderne il valore e andare oltre i modi di pensare convenzionali. Al-Sanousi ha osservato che l'adozione locale di Tokkatsu è tutt'altro che semplice, spiegando che alcune scuole pubbliche “non applicano il sistema in modo altrettanto efficace” quanto la sua scuola.