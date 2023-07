Egitto, il politico Sadat: "Governo sta cercando soluzione per rilasciare Zaki"

Il governo egiziano sta cercando una "soluzione" per arrivare al rilascio di Patrick Zaki, lo studente egiziano che ha conseguito la laurea a Bologna e che ieri è stato condannato a tre anni di carcere per aver diffuso presunte notizie false. Lo dichiara all'Adnkronos Mohamed Anwar El Sadat, nipote dell'ex presidente egiziano assassinato nel 1981 e leader del Partito Riforma e Sviluppo, oltre che membro del Consiglio nazionale per i diritti umani del governo.

"La buona notizia è che il governo, insieme a tutto l'apparato di sicurezza, ha visto la reazione sia all'interno che all'esterno del Paese e sta cercando di trovare una soluzione per rilasciarlo", dice Sadat, riferendosi a Zaki, che ha già passato 22 mesi dietro le sbarre. "Una soluzione in base alla quale il presidente non avallerà il verdetto o in cui il presidente, secondo i poteri stabiliti dalla Costituzione, gli concederà la grazia o l'amnistia", indica il politico egiziano.

Secondo Sadat, "si sta lavorando per trovare una via d'uscita" perché la condanna di Zaki "non aiuta ciò che in realtà il governo, il presidente, hanno promosso" nel quadro del dialogo nazionale per aprire la sfera politica. "Dobbiamo aspettare e vedere, ma ci aspettiamo che accada qualcosa molto presto", sottolinea Sadat, aggiungendo che "questo è quello che mi è stato effettivamente detto ieri in un lungo incontro con alcuni responsabili a cui ho spiegato che (la sentenza, ndr) sta rovinando e distruggendo l'immagine dell'Egitto e che devono trovare una soluzione".