"Game, set and match". Elon Musk, ospite di Donald Trump e della sua famiglia insieme a una ristretta cerchia di amici nel resort di Mar-a-Lago in Florida, esulta su Twitter mentre sembra profilarsi una vittoria del tycoon alle elezioni presidenziali americane 2024. Mentre prosegue lo spoglio dei voti, il miliardario fondatore di Tesla e patron di X commenta così i dati che al momento vedono Trump nettamente avanti su Kamala Harris per quanto riguarda il numero dei grandi elettori.

Oltre a Musk, tra i maggiori finanziatori della campagna del candidato repubblicano, e all'ex anchorman di Fox News Tucker Carlson, presenti nel resort come ospiti stranieri il leader del Reform party britannico, Nigel Farage, ed il figlio dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro ha postato su X una foto insieme a uno dei figli di Trump, Donald jr, dicendo di essere "in buona compagnia". 

Il candidato repubblicano ha intanto parlato brevemente con i suoi sostenitori che stanno seguendo i risultati elettorali nella sua residenza di Palm Beach, hanno spiegato alla Cnn persone vicine al tycoon.

The 47th President of the United States 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0hLiSe89qO — Ashley St. Clair (@stclairashley) November 6, 2024

Trump, con indosso un abito scuro e una cravatta rossa, ha parlato con le persone riunite in una delle sale del resort in piedi davanti a uno schermo gigante. Con lui a Mar-a-Lago ci sono donatori, familiari e amici, ma anche il senatore e candidato vice presidente Jd Vance così come i responsabili della transizione se dovesse vincere: Howard Lutnick e Linda McMahon. Trump chiede aggiornamenti costanti al suo team elettorale. "Il 47esimo presidente degli Stati Uniti", recita intanto un tweet con un breve filmato di Trump accolto dagli applausi dei suoi ospiti.