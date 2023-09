Il presidente francese, come ha raccontato, non si separa mai da quegli anelli

Doppia fede per il presidente francese, Emmanuel Macron, una su ciascuna mano. Anelli da cui non si separa mai, dono di sua moglie Brigitte, della quale si è innamorato all'età di 15 anni, quando lei era la sua insegnante. E' stato lo stesso Macron a raccontarlo. Una fede intrecciata, di tre ori, come si vede in diverse foto, anche ufficiali.