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Ets Ue, Liese (Ppe) approva: "Riserva serve contro prezzi alti"

Il portavoce per il Clima del gruppo dei Popolari all'Europarlamento 'benedice' la proposta della Commissione.

L'Ets è lo strumento Ue che incentiva la rimozione delle emissioni usando meccanismi di mercato
L'Ets è lo strumento Ue che incentiva la rimozione delle emissioni usando meccanismi di mercato
01 aprile 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
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Nell'Emissions Trading System (Ets) "non abbiamo più bisogno della riserva di stabilità del mercato per contrastare i prezzi bassi, ma ne abbiamo urgente bisogno per contrastare i prezzi alti". Lo dichiara Peter Liese, eurodeputato e portavoce del gruppo del Ppe per il clima e l'ambiente, approvando la proposta avanzata oggi dalla Commissione Europea, mirata ad eliminare le quote di emissione in eccedenza.

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Per Liese è dunque "positivo che la Commissione proponga di eliminare la disposizione che annulla automaticamente le quote di emissione di carbonio, una volta superati i 400 milioni di unità, e di adeguare i parametri di riferimento nell'interesse dell'industria", conclude.

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Ets riserva Ets Peter Liese Ue Green Deal
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