Ets Ue, Liese (Ppe) approva: "Riserva serve contro prezzi alti"

Nell'Emissions Trading System (Ets) "non abbiamo più bisogno della riserva di stabilità del mercato per contrastare i prezzi bassi, ma ne abbiamo urgente bisogno per contrastare i prezzi alti". Lo dichiara Peter Liese, eurodeputato e portavoce del gruppo del Ppe per il clima e l'ambiente, approvando la proposta avanzata oggi dalla Commissione Europea, mirata ad eliminare le quote di emissione in eccedenza.

Per Liese è dunque "positivo che la Commissione proponga di eliminare la disposizione che annulla automaticamente le quote di emissione di carbonio, una volta superati i 400 milioni di unità, e di adeguare i parametri di riferimento nell'interesse dell'industria", conclude.