Candidato per la prima volta alle elezioni per il Parlamento europeo, si appresta a vincere un seggio il 24enne Fidias Panagiotou, popolarissimo youtuber a Cipro, che, secondo risultati preliminari, avrebbe ottenuto il 18% dei voti. Candidatosi da indipendente, ha commentato: "E' un miracolo, è la prima volta alle elezioni europee che qualcuno è riuscito a entrare in Parlamento senza il sostegno dei partiti, ma solo con l'aiuto dei follower su Internet".

Quanto ai partiti tradizionali, al momento è testa a testa tra i conservatori del presidente Nikos Christodoulides, il Disy, che avrebbe ottenuto il 24% dei voti, seguito dal Partito progressista dei lavoratori (Akel), con il 22,5%. Il partito di estrema destra Elam avrebbe l'11,5% e potrebbe ottenere uno dei seggi che Cipro ha al Parlamento europeo.