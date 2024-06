Ecco come una presidente della Commissione Europea uscente potrebbe riuscire ad ottenere la riconferma per un altro quinquennio. Le insidie per Ursula von der Leyen non mancano e la presidente dovrà manovrare con molta abilità politica per ottenere all’Europarlamento i voti necessari a governare l’Ue fino al 2029