La sorte del centinaio di ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas, tenuti prigionieri da qualche parte nella Striscia di Gaza: a esprimere la sua opinione sugli sforzi profusi da Israele per riportarli a casa è Yossi Amrosi ex alto funzionario dello Shin Bet, l’Agenzia per la sicurezza israeliana, intervistato da una emittente radio israeliana.