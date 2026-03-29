circle x black
Cerca nel sito
 

F-35 per la Polonia: Nawrocki visita Lockheed Martin e rafforza i legami Usa

Il presidente polacco ha visitato uno stabilmento in Texas che produce i jet, consolidando la cooperazione nella difesa tra il suo Paese e gli States.

Un Lockheed Martin F-35A in una base nello Utah (foto Bloomberg) - Bloomberg
Un Lockheed Martin F-35A in una base nello Utah (foto Bloomberg) - Bloomberg
29 marzo 2026 | 11.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha visitato ieri lo stabilimento della Lockheed Martin Aeronautics in Texas, specializzato nella produzione degli avanzati caccia F-35 che la Polonia ha ordinato agli Stati Uniti.

CTA

Il presidente Nawrocki, "è in visita negli Stati Uniti. Nel corso della missione ha visitato, tra gli altri luoghi, lo stabilimento della Lockheed Martin Aeronautics in Texas, specializzato nella produzione dei caccia multiruolo di quinta generazione F-35, che saranno dislocati alla 32esima base aerea tattica di Lask, nella Polonia centrale, entro la metà di quest'anno". Lo ha comunicato ieri sera l'ufficio del presidente via social.

Nel gennaio 2020, la Polonia ha ordinato 32 F-35 agli Stati Uniti con un accordo da 4,6 miliardi di dollari. I piloti polacchi si stanno già addestrando al pilotaggio di uno degli aerei militari più avanzati al mondo. Nawrocki ha iniziato la sua visita di due giorni negli Stati Uniti venerdì. Ieri ha poi partecipato alla Conservative Political Action Conference (Cpac) a Dallas, in Texas.

Il presidente della Repubblica due settimane fa ha posto il veto ad una legge che avrebbe consentito alla Polonia di accedere a 44 miliardi di prestiti agevolati dell'Ue nell'ambito del programma Safe, pensato dalla Commissione Europea per favorire il riarmo dei Paesi membri e dei partner come la Norvegia mediante progetti di collaborazione, davanti all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

La Polonia è il maggiore beneficiario del programma di finanziamento, concepito per favorire una maggiore integrazione dell'industria della difesa europea, tuttora frammentata per linee nazionali con dimensioni limitate rispetto ai colossi Usa.

Il veto ha generato preoccupazione a Bruxelles e viene visto come una messaggio volto a segnalare la volontà di riallineare il Paese con gli Usa, privilegiando i rapporti con Washington rispetto a quelli con l'Ue, con la quale il Pis, il partito della destra nazionalista cui appartiene il presidente, ha avuto rapporti molto complicati negli anni in cui ha governato. La Polonia è attualmente governata da una coalizione di partiti di centrodestra e centrosinistra. Il primo ministro è l'ex presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Polonia Safe Karol Nawrocki Lockheed Martin Ue Ucraina F 35
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza