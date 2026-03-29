F-35 per la Polonia: Nawrocki visita Lockheed Martin e rafforza i legami Usa

Il presidente polacco ha visitato uno stabilmento in Texas che produce i jet, consolidando la cooperazione nella difesa tra il suo Paese e gli States.

Il presidente polacco Karol Nawrocki ha visitato ieri lo stabilimento della Lockheed Martin Aeronautics in Texas, specializzato nella produzione degli avanzati caccia F-35 che la Polonia ha ordinato agli Stati Uniti.

Il presidente Nawrocki, "è in visita negli Stati Uniti. Nel corso della missione ha visitato, tra gli altri luoghi, lo stabilimento della Lockheed Martin Aeronautics in Texas, specializzato nella produzione dei caccia multiruolo di quinta generazione F-35, che saranno dislocati alla 32esima base aerea tattica di Lask, nella Polonia centrale, entro la metà di quest'anno". Lo ha comunicato ieri sera l'ufficio del presidente via social.

Nel gennaio 2020, la Polonia ha ordinato 32 F-35 agli Stati Uniti con un accordo da 4,6 miliardi di dollari. I piloti polacchi si stanno già addestrando al pilotaggio di uno degli aerei militari più avanzati al mondo. Nawrocki ha iniziato la sua visita di due giorni negli Stati Uniti venerdì. Ieri ha poi partecipato alla Conservative Political Action Conference (Cpac) a Dallas, in Texas.

Il presidente della Repubblica due settimane fa ha posto il veto ad una legge che avrebbe consentito alla Polonia di accedere a 44 miliardi di prestiti agevolati dell'Ue nell'ambito del programma Safe, pensato dalla Commissione Europea per favorire il riarmo dei Paesi membri e dei partner come la Norvegia mediante progetti di collaborazione, davanti all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

La Polonia è il maggiore beneficiario del programma di finanziamento, concepito per favorire una maggiore integrazione dell'industria della difesa europea, tuttora frammentata per linee nazionali con dimensioni limitate rispetto ai colossi Usa.

Il veto ha generato preoccupazione a Bruxelles e viene visto come una messaggio volto a segnalare la volontà di riallineare il Paese con gli Usa, privilegiando i rapporti con Washington rispetto a quelli con l'Ue, con la quale il Pis, il partito della destra nazionalista cui appartiene il presidente, ha avuto rapporti molto complicati negli anni in cui ha governato. La Polonia è attualmente governata da una coalizione di partiti di centrodestra e centrosinistra. Il primo ministro è l'ex presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk.