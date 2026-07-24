Fico: Slovacchia non aderirà mai alla Coalizione dei Volenterosi per l'Ucraina

Il primo ministro slovacco Robert Fico, il governo e il ministro degli Esteri Juraj Blanar hanno smentito oggi le affermazioni del sito slovacco EuBrief, secondo cui la Slovacchia sarebbe entrata a far parte della Coalizione dei Volenterosi, un gruppo di Paesi che sostiene l'Ucraina nella sua difesa contro l'invasione russa. Il sito citava in proposito l'ambasciata francese a Bratislava.

"In qualità di primo ministro della Repubblica Slovacca, dichiaro ufficialmente che la Repubblica Slovacca non è stata, non è e non sarà membro della Coalizione dei Volenterosi, che sostiene la guerra in Ucraina", ha scritto Fico via social.

Fico ha inoltre precisato di non aver partecipato, in qualità di primo ministro slovacco, a "nessuna riunione di questa alleanza di guerra". Ha "fortemente esortato" l'ambasciatore francese Nicolas Suran a garantire che l'ambasciata francese non diffonda false informazioni sull'adesione della Slovacchia alla Coalizione dei Volenterosi.

Secondo Fico, l'ambasciatore avrebbe affermato che si trattava di un malinteso e che avrebbe informato il pubblico in merito. Fico ha intitolato il suo post così: "Presto dovrò dimostrare che mi chiamo Robert Fico".

Il dibattito sulla posizione della Slovacchia nella Coalizione dei Volenterosi si è intensificato dopo che l'ambasciata francese ha dichiarato che la Slovacchia era tra i Paesi coinvolti in questa iniziativa e aveva partecipato ai colloqui di Parigi del 13 luglio, come riportato dal quotidiano Pravda sul suo sito web.

"Abbiamo semplicemente fatto presente che un invito a partecipare alla parata del 14 luglio era stato inviato alle autorità slovacche e che l'ambasciatore slovacco aveva partecipato a una riunione della Coalizione dei Volenterosi il giorno precedente", ha dichiarato l'ambasciata francese in un comunicato stampa diffuso in seguito alle affermazioni di Fico.

L'ambasciata ha poi ritrattato la sua dichiarazione a EuBrief, sottolineando di non aver rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito all'adesione della Slovacchia alla coalizione, secondo quanto riportato dal sito web Sme.sk.

"Naturalmente, è esclusivamente il governo slovacco a fornire informazioni sui suoi impegni internazionali", ha scritto l'ambasciata.

Anche l'Ufficio del Governo slovacco ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la Slovacchia non è membro della Coalizione dei Volenterosi e, per fare chiarezza, ha sottolineato che l'ambasciatore slovacco a Parigi ha partecipato alla riunione della Coalizione dei Volenterosi del 13 luglio "solo in qualità di osservatore", insieme ad altri diplomatici.