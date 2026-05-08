Francesca Albanese elogia Sánchez: "Un inizio" contro sanzioni Usa e per la Palestina

La relatrice Onu Francesca Albanese elogia il premier spagnolo Pedro Sánchez per l'iniziativa contro le sanzioni Usa e per la Palestina, definendola "un inizio" e criticando l'Italia.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla Palestina, Francesca Albanese, saluta con favore la richiesta del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez all'Ue di attivare un meccanismo per sospendere le sanzioni comminate dagli Usa a lei stessa e ad altri difensori del diritto internazionale sul territorio europeo: "Non credo che ciò che ha fatto il presidente Sánchez sia stato meramente simbolico, ma tutt'altro: è un inizio".

Albanese ha parlato in una conferenza stampa oggi, prima della presentazione del suo libro "Quan el món dorm" (Quando il mondo dorme) a Barcellona, rispondendo a una domanda sulla decisione di Sánchez, con cui si è incontrata ieri, di chiedere alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di attivare lo statuto di blocco, un meccanismo che consente la sospensione di normative di Paesi terzi che ledono gli interessi dell'Ue.

"Sono rimasta colpita dal suo gesto; mi ha toccato profondamente, perché è qualcosa che il mio stesso Stato non ha fatto. Le stesse autorità italiane non hanno detto una parola a sostegno del mio lavoro", ha lamentato Albanese.

Albanese ha accusato l'Italia di contribuire a "creare un ambiente violento e atroce che, pur punendo i sanzionati, favorisce anche le condizioni per la continuazione dei crimini” che lei stessa ha analizzato in Palestina.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite ha sottolineato che fare la cosa giusta ha un effetto moltiplicatore: “Se tutti i leader europei, o anche solo la metà di loro, facessero ciò che il presidente Sánchez ha fatto ieri a nome del popolo spagnolo, le cose sarebbero diverse", aggiungendo che non si aspettava questo gesto dalla Spagna.

Albanese ha sostenuto che la cattura da parte dell'esercito israeliano di attivisti della Global Sumud Flotilla in acque internazionali il 30 aprile "avrebbe dovuto provocare una forte reazione da parte degli Stati membri dell'Ue" e ha descritto l'incidente come un rapimento, cosa che indica un'escalation in questo tipo di intervento israeliano.

"È già successo l'anno scorso al largo delle coste di Malta, e poi la Flottiglia è stata attaccata quando si trovava proprio al largo delle coste tunisine", ha ricordato Albanese, avvertendo che la situazione sta peggiorando, a causa di quella che a suo avviso è l'impunità di Israele, quando compie questo tipo di azioni.

Ha anche accusato la Grecia di collaborare con l'"operazione" israeliana per portare attivisti della Flottiglia in Grecia, con l'eccezione di due, l'attivista spagnolo Saif Abukeshek e il brasiliano Thiago Ávila, imprigionati in Israele dopo essere stati catturati mentre partecipavano alla missione umanitaria della Flottiglia.

"Maggiore è l'impunità di cui gode Israele, più continuerà a intimidire chi gli sta intorno, violando il diritto internazionale e commettendo crimini", ha avvertito Albanese, criticando le autorità greche per non essere intervenute per impedire la cattura dei membri della Flottiglia da parte di Israele.

Secondo Albanese, Israele usa i maltrattamenti subiti da questi attivisti per "dimostrare la portata della sua impunità".

Ha sottolineato che senza una strategia per spezzare la catena di complicità con Israele, il sacrificio compiuto dai membri della Flottiglia non cambierà nulla. Albanese ha anche lamentato la "lenta risposta" degli Stati europei alle azioni di Israele e la normalizzazione dei crimini che sta commettendo.

La relatrice speciale delle Nazioni Unite ha affermato che la soluzione per la Palestina "non verrà" dalle Nazioni Unite, che considera un'organizzazione paralizzata, a causa del diritto di veto che vige nel Consiglio di Sicurezza.

"La soluzione - ha detto ancora Albanese - risiede veramente nei nostri cittadini. È necessario un cambiamento profondo. Il motivo per cui il vostro governo è così forte, ha una voce così autorevole a livello internazionale, è grazie a voi, grazie al popolo", ha aggiunto, riferendosi al governo spagnolo.

Ha poi sostenuto che le persone possono realizzare il cambiamento, pur riconoscendo che questo richiede tempo. Albanese ha affermato che in Palestina potrebbe emergere un mediatore e ha evidenziato gli sforzi in corso per creare una massa critica significativa: "Ciò di cui abbiamo bisogno ora è perseveranza per evitare di soffocare l'idea del multilateralismo internazionale".

La relatrice speciale ritiene che un potenziale moderatore emergerà da quello che definisce un "multilateralismo decolonizzato", aggiungendo che attualmente "non c'è spazio perché le voci" dei potenziali moderatori vengano ascoltate.