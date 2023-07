Francia, 27enne morto a Marsiglia: forse ucciso da 'flash ball' sparato da polizia

La procura di Marsiglia ha aperto un'inchiesta giudiziaria "per colpi mortali con l'uso o la minaccia di un'arma" a seguito della morte di un uomo di 27 anni avvenuta durante gli scontri scoppiati nella città meridionale francese nella notte tra sabato e domenica. Lo riferisce il canale all news francese 'Bfm Tv' che conferma delle notizie pubblicate da 'La Marseillaise'. La Procura parla "di una probabile morte legata allo sparo di un proiettile di tipo flash ball. Questo impatto ha portato all'arresto cardiaco e quindi alla morte".

Secondo quanto spiega Bfm Tv, citando fonti vicine alle indagini, sarebbe stata coinvolta l'Igpn, il servizio della polizia francese incaricato di indagare sulla stessa polizia.

Altre 16 persone sono state intanto arrestate in Francia, di cui sette nell'Ile de France, in una notte che si è rivelata molto più calma rispetto alle precedenti segnate dalle violenze per l'uccisione di Nahel da parte di un agente della polizia. Lo ha fatto sapere il ministero degli Interni di Parigi all'emittente Bfmtv. In totale, più di 3.600 persone sono state arrestate dall'inizio dei disordini, ha aggiunto il ministero.

Dallo scoppio delle proteste il 27 giugno, più di seimila veicoli sono stati incendiati, più di 12.400 bidoni della spazzatura sono stati incendiati, quasi 1.100 edifici sono stati bruciati o danneggiati e sono stati effettuati poco meno di 270 attacchi a stazioni di polizia o gendarmerie. Più di 800 membri delle forze di sicurezza sono rimasti feriti, rende noto Bfmtv.