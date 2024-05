Nuove iscrizioni a scuola, di 4 pecore, per impedire la chiusura di alcune classi. L'idea è venuta ai genitori di Notting-Voyer-Hermelange, nella Mosella francese, le pecore sono state gentilmente prestate da un agricoltore locale. Il ministero chiedeva ai tre comuni un minimo di 98 iscritti per garantire il mantenimento della quinta al rientro a settembre, ma i nomi sul registro erano solo 94.

Le pecore hanno riempito gli spazi vuoti. Ogni cosa è stata fatta secondo le regole: ogni pecora ha due genitori, un indirizzo ed una data di nascita. Un nome e un cognome, peraltro evocativi, John Deere, Valériane Deschamps, Phil Tondus e Marguerite Duprès. I dossier compilati sono stati inviati all'Istruzione nazionale dall'ufficio del Comune, che ha partecipato attivamente alla mobilitazione.

Gli animali non sono stati a scelti a caso: a differenza delle pecore, i ragazzi non vanno contati perché non sono numeri, come spiegato da Loïc Firtion, a capo dell'associazione genitori, intervistato dall'Est Républicain. La classe era stata avviata nel 2021 con 90 alunni. Gli ovini sono ora stati introdotti a scuola, accolti con cartelli di benvenuto dai compagni di classe, che hanno allestito un piccolo recinto all'esterno per far trascorrere in tranquillità agli animali il tempo della loro presenza.