Francia, attacco in un parco ad Annecy: 4 bambini feriti a coltellate

Sei in tutto le persone ferite, tre sono in pericolo di vita. Arrestato l'aggressore: gli era stato rifiutato asilo il 4 giugno perché aveva già ricevuto asilo in Svezia, Italia e Svizzera

Sei persone, fra cui 4 bambini piccoli, sono state ferite da un individuo armato di coltello in un parco ad Annecy, nella regione dell'Alta Savoia in Francia. Lo ha reso noto la prefettura della città francese, secondo quanto riferisce Bfmtv, dopo che i media avevano riportato un numero più alto di feriti.

I quattro bambini accoltellati hanno un'età compresa fra i 22 mesi e i tre anni, scrive il quotidiano locale Le dauphiné liberé: si tratta di un maschietto di due anni e la sorellina poco più grande, una bambina di 3 anni di nazionalità britannica e un bambino di 22 mesi di nazionalità tedesca. Quest'ultimo è stato ricoverato a Ginevra, mentre gli altri tre sono ricoverati ad Annecy e Grenoble. Un'altra vittima è un uomo di 70 anni che era seduto su una panchina. Due dei bambini feriti e un adulto ferito sono in pericolo di vita.

La dinamica dell'attacco

L'aggressore, Abdalmasih H., è stato arrestato. La polizia gli ha sparato, colpendolo a più riprese soprattutto alle gambe. L'aggressione è avvenuta intorno alle 9.40 vicino al lago di Annecy in "un'area giochi dove ci sono barche, pedalò, un numero incalcolabile di turisti". L'assalitore "ha iniziato a urlare, si è diretto verso i passeggini e ha iniziato a dare colpi a ripetizione ai piccoli", racconta un altro testimone. "Quando si è visto circondato dagli agenti, si è diretto verso una coppia e ha accoltellato la persona anziana".

L'arresto del sospetto è avvenuto quattro minuti dopo la prima richiesta di aiuto fatta alla polizia, verso le 9.45, secondo quanto riportato da Bfmtv.

Chi è l'aggressore

L'aggressore è un richiedente asilo siriano di 31 anni, senza precedenti penali, sconosciuto alle forze dell'ordine. All'uomo era stato notificato il 4 giugno che la sua richiesta di asilo in Francia era stata rifiutata. Secondo quanto riporta il sito di Bfmtv, la richiesta di asilo, presentata lo scorso novembre, era stata rifiutata lo scorso 26 aprile ma la decisione gli era stata notificata solo domenica scorsa.

La richiesta di asilo è stata respinta in Francia perché l'uomo beneficiava già di asilo in tre Paesi. In Svezia, dal 2013, in Italia, dove aveva comunque fatto richiesta in seguito, e in Svizzera, anche in questo caso richiesta accolta.

L'uomo frequentava regolarmente da almeno due mesi il parco, ha raccontato al quotidiano Le Dauphiné Liberé uno degli impiegati del pontile del lago. L'aggressore, ha riferito, passava le sue giornate seduto su una panchina, vestito di nero, con uno zaino nero, occhiali scuri, la barba. Aveva con sé una bottiglietta con un liquido giallo. Non parlava ma non aveva l'aria aggressiva.

L'uomo, che si è dichiarato come siriano di religione cristiana nella richiesta di asilo presentata in Francia lo scorso novembre, è sposato con una donna svedese e padre di un bambino di tre anni, più o meno la stessa delle sue piccole vittime.

Al momento dell'aggressione per due volte in inglese ha gridato "nel nome di Gesù Cristo", ha confermato una fonte degli inquirenti a Le Figaro. L'aggressore portava una croce al collo.

Fonti ben informate hanno riferito inoltre a Bfmtv che il sospetto non appare in uno stato normale, si rotola per terra e rifiuta di rispondere ad ogni domanda. Verrà esaminato da uno psicologo per determinare se le sue condizioni psicologiche sono compatibili con lo stato di fermo.

Spari polizia contro adulto ferito: indagini

Uno dei due adulti accoltellati è stato successivamente ferito anche dai colpi di pistola della polizia intervenuta sul posto. La procura della Repubblica, riferiscono i media francesi, ha aperto a questo riguardo un'inchiesta per precisare "le circostanze" nelle quali la polizia ha aperto il fuoco durante l'intervento per arrestare l'accoltellatore.

Escluso movente terrorista

La procura di Annecy ha escluso il movente terrorista per l'uomo che ha accoltellato nel parco i quattro bambini e i due adulti. E' in corso un'indagine per "tentato omicidio", ha detto la procura in conferenza stampa, sottolineando che l'arrestato non presenta "alcun movente terrorista".

Macron: "Assoluta vigliaccheria"

"Attacco di assoluta vigliaccheria questa mattina in un parco di Annecy. Dei bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La Nazione è sotto shock. I nostri pensieri vanno a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza mobilitati", ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron.