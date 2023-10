Il Louvre oggi 14 ottobre 2023 resta chiuso per motivi di sicurezza. Il museo ha ricevuto messaggi riguardanti allarmi bomba, afferma senza specificare Bfmtv citando una fonte della polizia.

L'annuncio della chiusura, all'indomani dell'attacco terroristico in un liceo di Arras, è stato fatto sui social: "Per motivi di sicurezza, il museo del Louvre chiude le porte oggi sabato 14 ottobre. Le persone che hanno prenotato una visita in giornata verranno rimborsate".

I più noti tesori custoditi al Louvre

Migliaia sono le opere dall'incalcolabile valore artistico e storico custodite nel tempio francese dell'arte. Uno su tutti la Gioconda di Leonardo Da Vinci. Del genio italiano c'è anche un'altra opera celeberrima: La Vergine delle rocce insieme a tantissimi altri capolavori del Rinascimento. Imperdibili dipinti come Le nozze di Cana del Veronese, La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix, la Morte della Vergine di Caravaggio, L'incoronazione di Napoleone di Jacques-Louis David e tanti, tantissimi. Tra i capolavori della scultura non si possono non citare l'immensa e preziosa statua greca della Nike di Samotracia o la Venere di Milo, gli antichissimi tesori egiziani tra cui lo Scriba seduto (2480 e il 2350 a.C) e il Codice di Hammurabi fino al Bacio di Amore e Psiche di Canova.