Diversi aeroporti francesi, tra cui quelli di Lille, Nantes, Bordeaux e Montpellier, sono stati nuovamente evacuati nella mattinata di oggi a causa di allarmi bomba. Già nella giornata di ieri 17 aeroporti erano in stato di allerta, e 15 di questi erano stati temporaneamente evacuati.

Il ministro dei Trasporti Clément Beaune ha parlato di "scherzi di cattivo gusto" e ha sottolineato che false minacce possono comportare una pena detentiva fino a due anni e una multa di 30.000 euro. Gli aeroporti interessati oggi hanno pubblicato messaggi sui loro social network per confermare le evacuazioni e in alcuni casi, come quello di Lille, hanno specificato che si trattasse di "allarme bomba".

Reggia Versailles evacuata per la quarta volta da sabato scorso

E ancora un allarme bomba ha fatto scattare una nuova evacuazione della reggia di Versailles. Lo ha riferito l'emittente Bfmtv, precisando che è la quarta volta che la reggia viene evacuata da sabato scorso.