Francia, attacco con coltello ad Annecy: tutti i feriti non sono più in pericolo di vita

L'uomo arrestato trasferito in centro penitenziario Aiton in isolamento

Non sono più in pericolo di vita i quattro bambini e i due adulti feriti con un coltello da un rifugiato siriano in un parco giochi ad Annecy, in Francia. Lo ha detto il pubblico ministero di Annecy Line Bonnet-Mathi nel corso di una conferenza stampa.

L'indagato, ha proseguito, ''non ha voluto parlare'' davanti ai magistrati inquirenti in tribunale. L'uomo è stato trasferito in un reparto di isolamento nel centro penitenziario di Aiton e sarà detenuto in custodia cautelare dopo l'annuncio del suo rinvio a giudizio per tentato omicidio.

L'aggressore è stato visitato due volte da un medico che ha ritenuto il suo stato di salute compatibile con la custodia di polizia, ha precisato Line Bonnet-Mathi. "Gli esami del sangue per stupefacenti e alcol sono stati eseguiti e si sono rivelati negativi", ha detto, aggiungendo che "lo psichiatra ha notato l'assenza di elementi deliranti''.