Gabriel Attal, l'attuale ministro dell'Istruzione in Francia, sarebbe stato nominato primo ministro in sostituzione di Elisabeth Borne che ieri si è dimessa. Lo riferisce la radio francese 'Rtl'.

Borne si è dimessa dopo un anno, sette mesi e 23 giorni. Del suo passaggio a Matignon - è la seconda donna ad essere primo ministro in Francia dopo il passaggio lampo di Edith Cresson tra il 15 maggio 1991 e il 2 aprile 1992 - Borne lascerà il ricordo di una persona tenace che è stata costretta a manovrare costantemente per far approvare le sue riforme a causa dell'assenza di una maggioranza assoluta all'Assemblée Nationale, la Camera dei deputati francese. A testimonianza di ciò l'uso dell'articolo 49.3 della Costituzione francese che permette di imporre un progetto di legge senza il voto parlamentare. Lo ha utilizzato per superare l'opposizione del Parlamento alla riforma delle pensioni a marzo scorso ma non solo. Complessivamente Borne ha utilizzato lo strumento ben 23 volte ad un passo dal record assoluto che era del premier socialista Michel Rocard con 28.