Ancora allarmi bomba in Francia. Gli aeroporti di Lille, Tolose e Bron, vicino a Lione, vengono evacuati in seguito a una minaccia. Lo riferisce Bfmtv, che cita la Direzione generale dell'aviazione civile, secondo cui nessun aereo decolla o può decollare al momento, mentre i passeggeri di quelli in arrivo devono restare a bordo o aspettare sulla pista.

Nello scalo di Lille-Lesquin, l'allarme è stato lanciato a seguito dell'arrivo di minacce anonime via mail questa mattina poco dopo le 10. L'edificio è stato sgombrato con urgenza.

Cessato invece l'allarme a Bron e Nizza. Nello scalo di Bron, uno di quelli a cui sono arrivati messaggi minatori, dopo l'evacuazione della torre di controllo e di due aerei, sono state fatte le perquisizioni e non è stato trovato nulla di sospetto. Anche l'aeroporto di Nizza ha dato per terminato l'allarme, che riguardava un bagaglio abbandonato al Terminal 1 e che è stato neutralizzato.

Evacuata di nuovo reggia di Versailles

Anche la reggia di Versailles è stata nuovamente evacuata oggi per un allarme bomba. Il Castello aveva già chiuso le porte sabato e ieri per le stesse ragioni.

Sempre sabato scorso stessa sorte era toccata al museo parigino del Louvre chiuso per motivi di sicurezza dopo che erano arrivati analoghi messaggi riguardanti allarmi bomba.

Gli allarmi arrivavano all'indomani dell'attacco terroristico in un liceo di Arras dove un professore è stato ucciso da un 20enne ceceno al grido di 'Allah Akbar', la tensione in tutto il Paese è altissima.