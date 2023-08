Francia, incendio in struttura per disabili: "11 dispersi, probabilmente morti"

Le fiamme stamane a a Wintzenheim nei pressi di Colmar, in Alsazia. Macron: "Tragedia, pensiero va alle vittime"

Undici persone risultano disperse dopo che un incendio è scoppiato intorno alle 6.30 di questa mattina in una struttura per persone con disabilità nel nordest della Francia. Altre 17 persone sono state evacuate dalla struttura a Wintzenheim, nei pressi di Colmar, in Alsazia. Una persona è rimasta ferita.

Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha confermato che la struttura ospitava persone con disabilità e che continuano le operazioni dei soccorritori. La prefettura ha precisato che c'era un gruppo di adulti di Nancy e che l'incendio è stato presto controllato, ma 300 metri quadrati dei 500 della struttura sono stati interessati dalle fiamme.

Le 11 persone che mancano all'appello sono ormai considerate "probabilmente decedute", ha confermato Christophe Marot della prefettura di Haut-Rhin, citato da Bfmtv. "Purtroppo non ci sono molti dubbi: tutte queste persone erano presenti nella struttura e non sono potute uscire", ha detto, confermando che "le ricerche proseguono".

La premier francese Borne si recherà sul luogo dell'incendio. Sarà accompagnata dal ministro della Solidarietà e delle Famiglie, Aurore Bergé. "Dopo il terribile incendio di questa notte a Wintzenheim, mi reco sul posto con Aurore Bergé - ha fatto sapere Borne -. I miei primi pensieri vanno alle vittime e ai loro cari". Borne ha ringraziato i vigili del fuoco per il loro lavoro.

"A Wintzenheim le fiamme hanno devastato un alloggio che ospitava persone con disabilità e i loro accompagnatori. Di fronte a questa tragedia, i miei pensieri vanno alle vittime, ai feriti, ai loro cari". Così Emmanuel Macron. Il presidente francese ringrazia "le nostre forze di sicurezza e i nostri servizi di soccorso mobilitati".