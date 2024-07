Non solo tilt informatico globale. Voli sospesi oggi all'Aeroporto di Francoforte a causa della protesta degli attivisti per il clima di Letze Generation. "I passeggeri - ha spiegato lo scalo in una nota - sono pregati di non recarsi per il momento in aeroporto. Si consiglia invece di verificare lo stato del volo prima dell'arrivo". Sul sito dell'aeroporto, intanto, si parla di "operazioni limitate a causa di un'operazione di polizia in corso".

"Oggi all'aeroporto di Francoforte, perché le cose non possono più andare avanti così. Il petrolio uccide – questo dice tutto", le parole su X di uno degli attivisti impegnato nelle proteste. L'organizzazione chiede "la firma di un trattato sui combustibili fossili".