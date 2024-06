Finita la missione del ministro della difesa israeliano Yoav Gallant in Usa rimane ancora alto il rischio escalation tra Israele e Libano. Almeno 19 persone sono state uccise in un attacco israeliano che ha causato la "distruzione totale" di un edificio a due piani nella città di Nabatieh, nel sud del Libano, e danni a dozzine di case e veicoli vicini come riferisce l'agenzia di sicurezza. Israele ribadisce comunque che non vuole una guerra contro Hezbollah.