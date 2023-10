Mentre Israele prepara "l'offensiva finale", il bilancio dei morti peggiora di ora in ora dopo l'attacco di Hamas e la risposta di Israele: morti almeno 1.300 israeliani, 1.200 palestinesi. E mentre Gaza ha trascorso un'altra notte al buio nel "carcere a cielo aperto più grande del mondo", come definito dalla ong Human Rights Watch, l'Egitto ha annunciato che non aprirà corridoi umanitari.