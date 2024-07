Solo due o tre persone sanno dove si trova il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar. Lo hanno sottolineato fonti dell'organizzazione palestinese al quotidiano in lingua araba ma con sede a Londra, Asharq Al-Awsat. "Una cerchia molto ristretta di non più di due o tre persone al massimo sa dove si trova e soddisfa le sue varie esigenze, oltre a permettergli di comunicare con i leader del movimento all'interno e all'esterno", ha affermato una fonte, secondo cui Sinwar non è tra i leader di primo e secondo livello di Hamas che Israele ha assassinato o ferito durante le operazioni militari a Gaza.

"Sinwar pensa a due opzioni: o si soddisfano le condizioni della resistenza per fermare la guerra attraverso il ritiro delle forze di occupazione ed il completamento di un accordo onorevole per lo scambio di prigionieri, oppure ottenere l'onore del martirio", ha proseguito una fonte. "Oltre a ciò, non ci sono altre opzioni. Una simile proposta (l'esilio da Gaza, ndr) è fondamentalmente inaccettabile per Sinwar", ha aggiunto.

Secondo il giornale, le fonti non hanno specificato se Sinwar si nasconda nei tunnel. A febbraio, le forze di difesa israeliane avevano diffuso filmati di quello che avevano indicato fosse Sinwar che il 10 ottobre camminava attraverso un tunnel di Gaza con diversi membri della sua famiglia.