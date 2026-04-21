Gaza, inchiesta Daily Mail: "Abusi e ricatti a Gaza su donne vulnerabili sotto Hamas"

Nuove e gravi accuse emergono da Gaza su presunti abusi e sfruttamento di donne in condizioni di estrema vulnerabilità da parte di esponenti di Hamas e soggetti collegati al movimento islamista palestinese. E' quanto riporta il Daily Mail, che cita testimonianze raccolte da giornalisti locali e attivisti presenti nella Striscia.

Secondo l'inchiesta del quotidiano britannico, diverse donne sfollate, vedove o prive di sostegno economico sarebbero esposte a ricatti legati alla distribuzione degli aiuti umanitari e a pressioni da parte di individui che si presentano come appartenenti a strutture assistenziali o legate al potere locale.

Tra le testimonianze raccolte, un uomo racconta di aver assistito a un episodio in cui una vedova sarebbe stata trovata in una tenda mentre veniva molestata da membri delle Brigate al-Qassam, l'ala militare di Hamas. Secondo il suo racconto, il caso sarebbe stato segnalato ai vertici locali senza conseguenze pubbliche, anzi con l'indicazione di mantenere il silenzio.

Un'altra testimonianza riferisce invece di presunti ricatti legati agli aiuti: una donna sarebbe stata avvicinata da un'organizzazione caritatevole che avrebbe condizionato la distribuzione di beni di prima necessità a richieste di natura sessuale. Anche in questo caso si tratta di dichiarazioni non verificabili in modo indipendente.

Il Daily Mail riporta inoltre il caso di un uomo che afferma di appartenere alle Brigate al-Qassam e che denuncia episodi di abuso ai danni delle "vedove dei martiri", sostenendo di aver informato i propri superiori senza che venissero presi provvedimenti. Un'altra testimonianza raccolta in forma anonima per ragioni di sicurezza proviene da una donna sfollata che racconta di essere stata contattata da un uomo presentatosi come responsabile di un ente benefico. Secondo il suo racconto, dopo aver inizialmente offerto aiuto, l'uomo avrebbe avanzato richieste inappropriate e insinuazioni a sfondo sessuale, accompagnate da pressioni e intimidazioni.

Il Daily Mail richiama infine anche dati del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (Unfpa), che segnalano un aumento dei matrimoni precoci e delle gravidanze adolescenziali nella Striscia di Gaza, fenomeni interpretati come conseguenza del deterioramento delle condizioni di vita.