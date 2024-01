Oltre cento gallerie sotterranee sono state finora distrutte o rese non operative

Israele ha divulgato un nuovo video in cui compare un tunnel usato da Hamas a Khan Yunis e in cui le Forze di difesa israeliane ritengono siano stati tenuti gli ostaggi. Il tunnel è stato localizzato dalle forze speciali ed è collegato ad un'ampia rete sotterranea. "Dopo averlo esaminato, abbiamo potuto affermare che ostaggi israeliani si trovavano al suo interno", ha reso noto l'Idf. Secondo le forze israeliane, nella sola area di Khan Yunis i militari hanno finora individuato oltre 300 pozzi di ingresso ai tunnel. Oltre cento gallerie sotterranee sono state finora distrutte o rese non operative.