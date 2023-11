L'ospedale di al-Shifa a Gaza City e altri due centri medici sarebbero ''circondati dai carri armati israeliani in tutte le direzioni''. Lo afferma l'emittente israeliana N12 citando rapporti provenienti da Gaza. Il quotidiano Haaretz aggiunge che la comunicazione con l'ospedale di al-Shifa è stata interrotta. Le autorità israeliane ritengono che il leader di Hamas a Gaza Yahya Sinwar si nasconda proprio sotto l'ospedale.

L'esercito israeliano ha intanto conquistato undici avamposti di Hamas nel nord della Striscia di Gaza dall'inizio della guerra lo scorso 7 ottobre. Lo riferiscono le Idf, aggiungendo in particolare che durante le operazioni notturne le truppe della Brigata Nahal hanno trovato e successivamente distrutto l'ingresso di un tunnel vicino a una scuola.

La Lega Araba, ha detto il suo vice Segretario generale Hossam Zaki, mira a dimostrare ''come gli arabi si muoveranno sulla scena internazionale per fermare l'aggressione, sostenere la Palestina e il suo popolo, condannare l'occupazione israeliana e ritenerla responsabile dei suoi crimini''. L'appello è per la ''fine immediata dell'aggressione israeliana contro i palestinesi e la fornitura di ogni forma di sostegno alla Palestina e al suo popolo''.