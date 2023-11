Secondo la Casa Bianca e fonti di intelligence, l'organizzazione terroristica starebbe utilizzando alcuni ospedali e i tunnel sottostanti per scopi militari e per nascondere gli ostaggi

Hamas e la Jihad Islamica stanno utilizzando alcuni ospedali, compreso quello di al-Shifa a Gaza City, e i tunnel sottostanti per i propri scopi militari e per nascondere gli ostaggi. Lo ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One il portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, denunciando il comportamento delle formazioni islamiste palestinesi come "un crimine di guerra".

"Abbiamo informazioni che confermano che Hamas sta utilizzando quel particolare ospedale per modalità di comando e controllo" e probabilmente per immagazzinare armi, ha detto Kirby, spiegando che le informazioni provengono "da una varietà di fonti di intelligence".

"Non siamo favorevoli a colpire un ospedale dall'alto", ha aggiunto il portavoce, secondo cui "gli ospedali e i pazienti devono essere protetti" e gli Stati Uniti non vogliono vedere "uno scontro a fuoco in un ospedale dove persone innocenti, indifese, malate stanno semplicemente cercando di ottenere le cure mediche che meritano".

"Neghiamo fermamente tutte le accuse americane riguardanti gli ospedali", la replica ad al-Jazeera uno dei leader di Hamas, Bassem Naim.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso intanto preoccupazione per gli ospedali di Gaza che, anche secondo le accuse israeliane, Hamas sta usando per coordinare gli attacchi contro Israele. Biden ha espresso preoccupazione per gli ospedali dell'enclave. "Spero e mi aspetto che ci saranno azioni meno intrusive nei confronti degli ospedali, siamo in contatto con gli israeliani", ha detto il presidente.

Biden ha aggiunto che si sta cercando di prendere "questa pausa per affrontare il rilascio dei prigionieri, e anche questo è in fase di negoziazione, e il Qatar è impegnato, quindi rimango un po' fiducioso, ma gli ospedali devono essere protetti".