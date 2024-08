No di Hamas alle modifiche alla proposta Usa su tregua e ostaggi. Il gruppo palestinese accusa gli Stati Uniti di diffondere messaggi positivi sui negoziati per rafforzare la campagna di Kamala Harris

Israele informerà l'Egitto della sua disponibilità a ritirare le truppe da 5 degli 8 "punti di sicurezza" situati lungo la Philadelphi Route, il 'corridoio' tra Egitto e Striscia di Gaza. Lo hanno indicato fonti citate dal quotidiano Al-Ghad, mentre al Cairo sono previsti nuovi negoziati. Secondo diverse fonti, la presenza dei soldati dello Stato ebraico lungo la Philadelphi Route - fortemente osteggiata dall'Egitto - è uno degli ultimi nodi da sciogliere prima di raggiungere l'accordo sul rilascio degli ostaggi ed cessate il fuoco a Gaza.

La nuova richiesta di Israele

Cinque ostaggi vivi rilasciati ogni settimana, nella prima fase del potenziale accordo su Gaza, invece dei tre inizialmente concordati. E' questa la nuova richiesta mossa da Israele a Hamas, secondo quanto scrive il saudita Asharq News citando proprie fonti ben informate.

Un altro elemento di distanza tra i negoziatori riguarda i prigionieri di sicurezza palestinesi attualmente nelle carceri di Israele e che verrebbero rilasciati in base all'accordo in cambio degli ostaggi. Secondo il media saudita, Israele rivendica il diritto di veto su 65 prigionieri di cui Hamas ha chiesto il rilascio e si ritiene in dovere di espellere 150 altri prigionieri.

No di Hamas a modifiche alla proposta di accordo Usa

Hamas sembrava intanto intenzionata a rifiutare le modifiche all'ultima proposta degli Stati Uniti per un accordo con Israele di cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi per quanto riguarda il valico di Rafah e il corridoio di Philadelphi, che avrebbero dovuto essere tramesse oggi al gruppo palestinese dai mediatori egiziani. Il funzionario di Hamas Osama Hamdan ha detto all'agenzia libanese Al Mayadeen che il gruppo chiede "passi pratici" su ciò che è stato precedentemente concordato, piuttosto che negoziati in corso.

L'accusa di Hamas agli Usa

L'organo di stampa, che è affiliato al gruppo terroristico Hezbollah con sede in Libano, riferisce 'The Times of Israel', cita anche Hamdan che accusa gli Stati Uniti di voler diffondere messaggi positivi sui negoziati per rafforzare la campagna elettorale della vicepresidente Kamala Harris. "Ci rifiutiamo di ricevere informazioni dai media, e abbiamo già informato i mediatori che stiamo aspettando di sentire da loro che Israele ha accettato ciò che è stato annunciato", ha detto il funzionario di Hamas. "Ci troviamo di fronte a due opzioni: se accetta l'iniziativa discuteremo la fase di esecuzione, diversamente informeremo della nostra posizione", aggiunge.

Delegazione di Hamas al Cairo

Una delegazione di Hamas si recherà oggi al Cairo, dove da giovedì sera sono ripresi i negoziati. Lo hanno indicato fonti citate da al-Jazeera. Nella capitale egiziana si trova anche il direttore della Cia, William Burns, mentre la Casa Bianca ha parlato di "spiragli" per una possibile intesa.