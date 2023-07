Paura a Nottingham, tre persone trovate morte: cosa sta succedendo

Paura a Nottingham dove sono stati trovati tre corpi senza vita e tre persone sono state ferite da un furgone che ha cercato di investirle. Gli agenti e gli inquirenti al lavoro sono sicuramente preoccupati dal "rischio di nuovi episodi criminosi", ha sottolineato Simon Harding, ex ufficiale della Metropolitan Police specializzato nell'antiterrorismo, citato da Sky. Il lavoro degli inquirenti, ha aggiunto, consiste nell'immediato nel perquisire la casa del sospetto fermato e cercare possibili legami o complici. L'uomo fermato ha 31 anni.

A seguito di quanto accaduto la polizia ha chiuso diverse strade nel centro della città. "Si tratta di un orribile e tragico incidente che ha comportato la morte di tre persone", la polizia ritiene che i tre fatti "siano collegati e ora abbiamo in custodia un uomo", ha detto Kate Meynell, capo della polizia di Nottingham.

"Le indagini sono all'inizio e un team di detective è al lavoro per determinare esattamente cosa sia accaduto. Chiediamo alle persone di essere pazienti mentre sono in corso le indagini. Un certo numero di strade in città resterà chiuso mentre proseguono gli accertamenti".

COSA E' SUCCESSO

La polizia - è stato quindi reso noto - è stata chiamata ad intervenire poco dopo le 4 del mattino a Ilkeston Road, dove ha trovato i corpi di due persone in strada. Gli agenti sono poi stati chiamati a Milton Street, dove un camioncino aveva tentato di investire tre persone, rimaste ferite e attualmente ricoverate in ospedale. Infine un uomo è stato trovato morto a Magdala Road.

LE TESTIMONIANZE

Un testimone oculare citato dalla Bbc ha raccontato di aver assistito all'accoltellamento di un giovane uomo e di una giovane donna verso le 4 di questa mattina a Ilkeston Road, dove poco più tardi la polizia ha trovato due corpi senza vita riversi in strada. "Essendo una notte calda avevo la finestra aperta e ho sentito delle urla agghiaccianti", ha raccontato, spiegando di aver pensato a un litigio di coppia.

Il testimone ha detto di aver visto l'aggressore "accoltellare prima il ragazzo e poi lei, ha colpito ripetutamente, quattro o cinque volte. Il ragazzo è caduto a terra, la ragazza è scomparsa lungo il fianco di una casa, ed è lì che l'hanno trovata. Direi che è successo tutto in cinque o sei minuti. L'aggressore si è poi allontanato lungo Ilkeston Road in direzione della città, con la massima calma". L'uomo ha detto di aver chiamato il 999 e la polizia è arrivata sul posto in cinque minuti. I paramedici hanno cercato per 40 minuti di rianimare la coppia.

Immagini video riprese dall'alto da un testimone mostrano l'arresto del presunto sospetto, compiuto vicino a un furgone bianco che porta tracce di fori di proiettili sul parabrezza. Lo scrive Bild.

"Siamo corsi alla finestra e abbiamo visto agenti armati uscire da un'auto civile. Poi il sospetto è stato 'taserato' e tirato fuori dall'auto", ha riferito a Gb News un testimone oculare, secondo il quale gli agenti di polizia avrebbero trovato uno zaino e un grosso coltello nel furgone, riporta la Bild.

Un ''incidente scioccante'' quello accaduto a Nottingham, ha scritto su Twitter il primo ministro britannico Rishi Sunak. Il primo ministro ha aggiunto che viene ''tenuto aggiornato sugli sviluppi. Alla polizia deve essere dato il tempo di svolgere il suo lavoro".

La polizia di Nottingham, riferisce intanto la Bbc, ha lanciato un appello chiedendo a chiunque sia in possesso di informazioni su quanto accaduto di chiamare una linea telefonica apposita. Il numero è anche riservato a chi vuole avere informazioni perché è preoccupato per un parente o un amico.