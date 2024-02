Due sorelle gemelle inglesi si sfideranno quest'anno nella Boat Race, la celebre regata sul Tamigi che vede contrapposti gli equipaggi universitari di Oxford e Cambridge. A raccontare la curiosa storia delle due studentesse Catherine e Gemma King è il Telegraph, ricordando come le due sorelle di 24 anni dal 2018 abbiano sempre partecipato alla Boat Race tra le file di Cambridge. Quest'anno, invece, saranno su due imbarcazioni differenti. Tutta 'colpa' di Catherine, che ha iniziato un dottorato all'Università di Oxford.

"Siamo entrambe molto competitive e ovviamente vogliamo vincere, ma alla fine la Boat Race va ben al di là di chi vince o chi perde - ha affermato Gemma, che studia biologia delle cellule staminali - Non importa cosa succeda, sarò davvero orgogliosa di gareggiare per Cambridge e orgogliosa di Catherine che gareggia per Oxford, ma ovviamente ci piacerebbe vincere".

Anche Catherine, che studia scienze cardiovascolari, non vede l'ora che arrivi la Boat Race. "E' stato un anno davvero emozionante per me perché mi sono unita al team di Oxford - ha spiegato - Partecipare alla Boat Race è un'esperienza straordinaria e non vedo l'ora di vedere cosa riusciremo a fare il giorno della regata".

Anche se le loro università sono pronte a scontrarsi, le gemelle hanno precisato che è probabile che non regateranno l'una contro l'altra il 30 marzo, con Gemma che gareggerà sulla prima barca di Cambridge e Catherine sulla seconda barca di Oxford dopo che quest'ultima si è presa una pausa dagli allenamenti a seguito di un infortunio.

Il duo di Bagshot, nel Surrey, ha aggiunto che i loro genitori, Mike e Liz King, tiferanno entrambe le squadre e indosseranno cappelli o magliette sia con i colori azzurro di Cambridge che con quelli blu scuro di Oxford. "In realtà hanno scherzato sul fatto di indossare cappelli metà e metà, ma penso che a questo punto potrebbe qualcosa più di uno scherzo - ha detto Catherine - Ci supporteranno sicuramente entrambi e verranno a guardare ogni gara".