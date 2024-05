Un uomo armato di coltello ha ferito diverse persone nella piazza del mercato di Mannheim, nella Germania sudoccidentale. Lo ha reso noto la polizia spiegando che gli agenti hanno sparato all'uomo per fermarlo. L'aggressore è rimasto ferito, così come anche un agente di polizia. Le autorità non hanno specificato la gravità delle ferite, spiega la Dpa.

L'obiettivo dell'aggressore era Michael Stuerzenberger, attivista tedesco anti-Islam. Lo scrive la Bild, condividendo un ritratto di Stuerzenberger e ricordando che più volte ha accusato i politici tedeschi di non prendere sul serio i pericoli derivanti dall'Islam. Stuerzenberger, scrive il giornale, ha più volte paragonato il Corano al Mein Kampf di Adolf Hitler. Esponente del partito 'Die Freiheit', Stürzenberger ha iniziato la sua ''battaglia contro l'Islam'', dopo la morte di un suo amico in un attentato terroristico, rivendicato da estremisti islamici.

Negli anni ha contestato la costruzione di una grande moschea a Monaco raccogliendo decine di migliaia di firme, si è candidato alle elezioni, ha messo in guardia contro l'''islamizzazione'' della Germania. Sui social circolano i video dell'aggressione, nella quale anche un agente di polizia è rimasto ferito al collo.