circle x black
Cerca nel sito
 

Germania, il politologo Camus: 'Successo Afd effetto discredito partiti di coalizione'

L'analisi alla vigilia del voto in Sassonia-Anhalt

Elezioni in Germania - Afp
Elezioni in Germania - Afp
05 settembre 2026 | 12.16
Laura Cingolani
LETTURA: 1 minuti

"Il successo dell'AfD è la conseguenza di un generale discredito verso i partiti (Cdu, Spd, Fdp, Verdi) impegnati nelle coalizioni di governo a livello federale o regionale" in Germania. Così il politologo francese Jean-Yves Camus, che dirige a Parigi l'Observatoire des radicalités politiques presso la Fondation Jean-Jaurès, commenta per l'Adnkronos la forte affermazione dell'Afd preconizzata dai sondaggi condotti alla vigilia del voto regionale in Sassonia-Anhalt. "Diversi economisti annunciano la ripresa, ma le conseguenze della stagnazione si fanno sentire, a maggior ragione nei Laender dell'ex Repubblica Democratica tedesca che hanno vissuto le difficoltà di un improvviso adattamento all'economia di mercato e alla crisi industriale", spiega.

"In queste regioni precedentemente sottoposte alla dittatura comunista - continua Camus - l'opinione pubblica, come spiega il leader dell'AfD in Sassonia-Anhalt Martin Reichardt, è per sua natura diffidente verso ciò che le sembra essere un nuovo discorso ufficiale che, come un tempo quello della Repubblica democratica tedesca, non viene giudicato conforme alla "verità". Di conseguenza, l'AfD intercetta un elettorato che vuole un netto cambio di sistema fermando l'immigrazione, denigrando la società multiculturale e insegnando di nuovo a scuola la grandezza della Germania".

"Più esplicitamente - continua Camus - Reichardt che, nonostante la dittatura, la Rdt era un "vero" Stato nazionale tedesco, con una definizione etnica della nazione, il che è paradossalmente esatto. La "solidarietà con i popoli fratelli" non era che uno slogan".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Germania AfD Sassonia Anhalt immigrazione società multiculturale coalizione
Vedi anche
Nanni Moretti torna a Venezia dopo 37 anni, i fan lo accolgono tra selfie e autografi - Video
Edi Rama a Cernobbio: "La differenza tra Vannacci e Meloni? Giorgia è brava e bella" - Video
Bardella elogia il governo di Meloni e Salvini: "Spero continui per anni" - Video
A Cernobbio è il Vannacci day tra foto e strette di mano. Gli organizzatori: "Siamo tra amici" - Video
Forum Ambrosetti, il diario della prima giornata a Cernobbio - Video
Crosetto a Bari per la festa di Fdi: "Quando ho fondato il partito mi aspettavo tutto questo" - Video
Tajani a Cernobbio: "Guerra ibrida in corso, problema è la Russia non Vannacci" - Video
Urso sale in cattedra a Cernobbio e interroga i giornalisti sull'inflazione - Video
News to go
Onu vota per superare mappa di Mercatore
Castellitto, Porcaroli e Morrone in 'The Gentlemen 2': "Oggi non c'è nulla di più seducente del male"
Vannacci arriva a Cernobbio: "Indagine procura militare? Non sono preoccupato" - Video
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla terza giornata - Videonews dalle nostre inviate


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza